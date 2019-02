Actualidade

A agência de notação financeira Fitch manteve o 'rating' de Angola em B, antecipando uma recessão de 1,1% em 2018 e um crescimento de 2,5% este ano, alicerçado no aumento da produção de petróleo e gás.

"O 'rating' no nível B reflete a diminuição das reservas externas e orçamentais, o elevado peso da dívida pública e as frequentes revisões em baixa do Produto Interno Bruto, tudo isto pesado contra as substanciais receitas em moeda externa devido à produção de hidrocarbonetos, a capacidade do Governo em fazer significativos ajustamentos orçamentais e o recente acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI)", diz a Fitch.

Na revisão do 'rating', que mantém em B, ou seja, abaixo do nível de recomendação de investimento, ou 'junk', como é geralmente designado, com Perspetiva de Evolução Estável, os analistas da Fitch antecipam também uma recessão económica de 1,1% no ano passado e um crescimento de 2,5% este ano, com o cenário base das previsões a apontar para um "crescimento moderado do setor não petrolífero devido aos efeitos do aumento da liquidez de moeda externa" e para um crescimento de 3% a médio prazo.