Venezuela

As autoridades venezuelanas vão expulsar do país a equipa de jornalistas do canal de televisão norte-americano Univisión que esteve detida, na segunda-feira, no palácio presidencial de Miraflores, denunciou o Sindicato Nacional de Trabalhadores da Imprensa (SNTP).

"Confirma-se que a equipa da Univisión será deportada. As autoridades migratórias apresentaram-se no hotel para notificar que seriam conduzidos ao aeroporto", explica o SNTP na sua conta do Twitter.

O sindicato não avança qualquer informação sobre o número de elementos da equipa que vai ser expulsa do país, nem o que acontecerá com os que têm nacionalidade venezuelana.