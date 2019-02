Actualidade

A adesão ao segundo dia da greve dos magistrados do Ministério Público (MP), que hoje é circunscrita aos distritos judiciais de Coimbra e Porto, atingiu "pelo menos 90%", segundo fonte sindical.

"Nos dois distritos judiciais, que compreendem as comarcas a norte de Leiria, a adesão à greve foi de pelo menos 90%. E atingiu 100% nos DIAP [departamentos de investigação e ação penal] distritais", disse o magistrado do MP e dirigente sindical Adão Carvalho, num ponto da situação desta segunda jornada de protesto contra a forma como está a ser feita a revisão do estatuto da profissão.

Nos dois distritos judiciais hoje afetados pela paralisação, trabalham, de acordo com a fonte, 500 a 600 procuradores.