Actualidade

A organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) defendeu hoje que os governos que se comprometem com fundos para o Iémen devem tentar resolver os obstáculos que impedem que a ajuda chegue a quem precisa.

Num comunicado divulgado quando decorre em Genebra uma conferência de doadores promovida pela ONU, Suécia e Suíça, a MSF considera que a "crise humanitária no Iémen é alimentada pelo envolvimento dos principais governos doadores na guerra".

"Em última análise, a crise humanitária do Iémen só pode ser resolvida quando os governos doadores acabarem com o seu envolvimento na guerra e responsabilizarem as partes inimigas pela sua conduta atroz que põe em risco a vida de milhões de pessoas", indica a organização internacional de emergência médica.