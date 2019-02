Actualidade

Pelo menos 50 túmulos de menores foram profanados nos últimos três meses num cemitério da cidade de Chimoio, centro de Moçambique, caso que já está a ser investigado pelas autoridades.

O cenário, como constatou a Lusa no local, é recorrente: campas abertas, restos mortais de crianças que desaparecem e as vestes dos falecidos deixadas pelas cercanias do cemitério de Manhama, bairro de Trangapasso.

O incidente mais recente registou-se na madrugada de segunda-feira quando três túmulos foram profanados, deixando perplexa e indignada a população, que ainda não tem explicação para o sucedido.