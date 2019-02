Actualidade

O secretário-geral da CPLP sublinhou hoje, em Genebra, o compromisso daquela organização em "reforçar a cooperação com as Nações Unidas" no apoio aos esforços legislativos e de capacitação para o estabelecimento de instituições nacionais de direitos humanos.

Francisco Ribeiro Telles, que discursou na 40.ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), manifestou também o empenho da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) na "promoção do reforço da participação" da organização e dos seus Estados-membros nos trabalhos do conselho.

A CPLP, sublinhou o diplomata português, está empenhada no "apoio aos esforços legislativos e de capacitação para o estabelecimento e reforço de Instituições Nacionais de Direitos Humanos (INDH) em todos os Estados-Membros", assim como no "fortalecimento institucional e na capacitação, na área da defesa e da promoção dos direitos humanos".