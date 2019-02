Actualidade

O Tribunal Central Administrativo do Sul revogou a decisão do Tribunal de Loulé que deferia a providência cautelar da Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP) para travar o avanço do furo em Aljezur, informou hoje a plataforma.

A PALP classifica o acórdão do Tribunal Central Administrativo sobre a suspensão de eficácia do Título de Utilização Privativa de Espaço Marítimo (TUPEM) como um "retrocesso" e alega que, com esta decisão, aquele tribunal "optou por ignorar o direito ao princípio da precaução previsto na Lei de Bases do Ambiente de 2014".

Em comunicado, a plataforma adianta que está "neste momento a considerar as opções ao nível jurídico", tendo a decorrer simultaneamente duas ações, uma contra o Ministério do Mar e outra contra o Ministério do Ambiente, ambas fundamentadas no impacto negativo para a região deste furo petrolífero.