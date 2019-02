Actualidade

O PSD acusou hoje o presidente da Câmara do Porto de "inaceitável tentativa de condicionamento da comunicação social", alertando que, se persistir, será alvo de "participação à ERC [Entidade Reguladora da Comunicação Social], Provedor de Justiça e Ministério Público".

"O PSD do Porto não se cala perante insultos a jornalistas, diretores de jornais e órgãos de comunicação social. O Porto é uma cidade de liberdade. Não tem donos nem senhores feudais", afirma em comunicado a comissão política concelhia do PSD/Porto, presidida por Hugo Neto.

De acordo com os social-democratas, "se Rui Moreira [presidente da Câmara do Porto] persistir neste caminho, não restará ao PSD do Porto outra alternativa que não seja a participação à ERC, ao Provedor de Justiça e ao Ministério Público de comportamentos que não honram o Porto nem quem os pratica".