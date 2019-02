Actualidade

A Câmara de Sintra vai começar a cobrar, a partir de sexta-feira, uma taxa turística de dormida, nas unidades hoteleiras e de alojamento local, no valor de um euro por noite até ao máximo de três noites seguidas.

Numa nota hoje divulgada, a autarquia indica que a taxa municipal turística de dormida entrou em vigor em 16 de fevereiro e começa a ser cobrada a partir de 01 de março, no valor de um euro por hóspede, até ao "limite máximo de três noites seguidas".

"As receitas vão ser aplicadas em projetos, estudos, equipamentos ou infraestruturas que promovam o crescimento sustentável do turismo, a qualidade ambiental da região e a manutenção do património cultural do município", explicou a Câmara.