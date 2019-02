Ébola

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reiterou hoje a "necessidade urgente" de reunir 148 milhões de dólares para o combate ao surto do ébola, que flagela há mais de seis meses o nordeste da República Democrática do Congo.

"Há uma necessidade urgente de que todos os parceiros envolvidos na resposta continuem o seu trabalho. Até agora conseguimos menos de 10 milhões de dólares (8,8 milhões de euros)", anunciou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, num comunicado.

O surto, que afeta as províncias Ituri e Kivu do Norte, no nordeste do país, salda-se até agora por 872 pessoas infetadas (807 confirmadas em laboratório e outras 65 prováveis), tendo 548 casos tido um desfecho fatal (483 das mortes confirmadas), de acordo com os últimos dados do ministério congolês da Saúde.