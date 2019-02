Actualidade

O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) decidiu hoje desconvocar a greve e a concentração que tinha marcado para quinta-feira pelo facto de o Governo se ter disponibilizado a negociar a revisão das carreiras.

"Esta estrutura recebeu ontem [na segunda-feira] o documento com a proposta inicial do Governo para negociação do diploma de carreiras da Autoridade Tributária e Aduaneira [AT], acompanhada de convocatória para uma reunião com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 7 de março", refere uma nota emitida pelo STI.

O sindicato acrescentando que "este passo dado pelo Governo levou a que desconvocasse e greve e a concentração", que estava marcada para quinta-feira.