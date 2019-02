Inquérito/Energia

O presidente da EDP desvalorizou hoje a alteração ao calendário de audições da comissão de inquérito parlamentar às rendas aos produtores de eletricidade, considerando que "a alteração da ordem não pode ter impacto sobre a verdade dos factos".

Questionado pelo deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira sobre ter direito a uma "grelha especial" e quais as razões que terão levado o antigo secretário de Estado Jorge Seguro Sanches a pedir para ser ouvido só depois, António Mexia disse que não fazia "a mínima ideia" das suas razões, e agradeceu a "paciência" dos deputados perante uma intervenção inicial de uma hora e 17 minutos.

Na reunião da mesa e coordenadores da comissão parlamentar de 14 de fevereiro, o BE propôs uma alteração ao calendário previsto para que a audição do antigo secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches - e, consequentemente, do antigo ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral - acontecesse só depois da do presidente da EDP.