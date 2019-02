Actualidade

Dois homens tentaram atirar ovos contra o político e ativista brasileiro Jean Wyllys, durante a conferência que profere hoje à tarde na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC).

Um dos homens, que estava sentado no topo do auditório da FEUC, saiu do seu lugar, desceu alguns degraus e tentou atirar ovos contra Jean Wyllys, que já proferia a sua conferência.

Depois de atirar um primeiro povo, que não atingiu o político brasileiro, seguranças conseguiram segurar e remover o homem do auditório, que tinha uma caixa de meia dúzia de ovos.