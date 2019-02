Actualidade

O português Miguel Duarte, voluntário de uma organização de resgate humanitário acusado pelas autoridades italianas de auxílio à imigração ilegal, foi distinguido pela Casa da Cidadania, esperando que este reconhecimento contribua para dar visibilidade ao tema.

Miguel Duarte é um dos 10 elementos do "Iuventa", um navio pertencente à organização não-governamental (ONG) alemã de resgate humanitário no Mediterrâneo, Jugend Rettet, que está a ser investigado em Itália por alegado auxílio à imigração ilegal.

O "Iuventa" está arrestado na Sicília desde agosto de 2017, por ordem das autoridades italianas, e as missões de resgate civil no Mediterrâneo estão praticamente suspensas, mas não é por isso que o aluno de doutoramento de Matemática do Instituto Superior Técnico (IST) baixa os braços.