Actualidade

O Tribunal de Sintra marcou hoje para 30 de abril o acórdão do julgamento dos 17 agentes da PSP da Esquadra de Alfragide, Amadora, acusados de agressões e insultos racistas a seis jovens da Cova da Moura, em 2015.

O coletivo de juízes, presidido por Ester Pacheco, agendou a leitura do acórdão do julgamento - que teve mais de 30 sessões e no qual foram ouvidas perto de uma centena de testemunhas - para as 14:00 de 30 de abril, após a conclusão das alegações finais.

Nas alegações finais, a defesa pediu a absolvição dos 17 arguidos de todos os crimes que estão acusados, enquanto o procurador do Ministério Público (MP) Manuel das Dores deixou cair as acusações de racismo e tortura, considerando que os arguidos não agiram com "ódio racial".