Venezuela

O chefe do parlamento venezuelano, Juan Guiado, autoproclamado presidente interino do país, espera iniciar o seu regresso a Caracas "nas próximas horas", referiram hoje à agência noticiosa Efe fontes do seu círculo mais próximo.

As mesmas fontes referiram que neste momento estão a "estudar várias rotas" para Guaidó, que estava proibido de sair de território venezuelano, chegar à Venezuela, mas acrescentaram que o regresso "será muito em breve", para que possa exercer as "funções de presidente interino", cargo que anunciou em 23 de janeiro e sendo de seguida reconhecido por cerca de 50 países.

Na segunda-feira Guaidó participou na reunião do Grupo de Lima em Bogotá, e manteve de seguida diversas reuniões "até muito tarde" após abandonar a sede do ministério dos Negócios Estrangeiros na capital colombiana, onde decorreu o encontro.