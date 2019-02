Actualidade

A Polícia Marítima de Olhão apreendeu hoje um fardo de 30 quilos de haxixe que deu à costa na ilha da Culatra, uma das ilhas barreira da Ria Formosa, no Algarve, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

O fardo de haxixe foi recuperado na Ilha da Culatra, pertencente ao concelho de Faro, pela Polícia Marítima de Olhão "no âmbito da atividade diária de fiscalização e policiamento", precisou a Autoridade Marítima num comunicado.

A mesma fonte adiantou que as autoridades suspeitam que o fardo de haxixe "tenha dado à costa devido ao estado do mar", que no Algarve tem estado com ondulação que entre os dois os três metros, proporcionada por ventos de levante (este), que tornam a agitação marítima mais intensa.