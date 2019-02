Actualidade

O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto instaurou um procedimento administrativo para decidir se avança com uma ação contra o licenciamento, pela câmara, de um edifício cuja legalidade os moradores questionam, indicou hoje a Procuradoria-Geral da República.

Em resposta enviada à Lusa, a Procuradoria-geral da República (PGR) confirmou a receção no Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) do Porto de uma participação relativa a este tema, assinada por um advogado e em representação de alguns moradores, tendo instaurado "um procedimento com a finalidade de recolher elementos que permitam decidir sobre a eventual instauração de ação judicial relacionada com a matéria".

Em causa um de três edifícios de quatro pisos em construção na zona do Pinheiro Manso, por estar a escassos metros de várias habitações, numa área inscrita no Plano Diretor Municipal (PDM) como" área verde privada a salvaguardar" e onde existem apenas moradias de dois pisos ou menos.