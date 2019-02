Europeias

O secretário-geral do PS defendeu hoje que o cabeça de lista socialista às europeias, Pedro Marques, está na política para produzir resultados, enquanto os seus adversários vão para o terceiro mandato e só se lhes conhece "soundbites".

António Costa falava no final da sessão comemorativa do 4º aniversário do Ação Socialista Digital, o órgão oficial deste partido, na qual estiveram presentes o cabeça de lista do PS às eleições europeias, Pedro Marques, assim como a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, apontada como provável "número dois" da mesma lista.

O líder socialista procurou fazer um contraste entre o perfil do seu ex-ministro Pedro Marques e o dos cabeças de lista de partidos que já se encontram no Parlamento Europeu há dez anos, começando por dizer que o PS, "felizmente, não tem de repetir os mesmos pela terceira vez".