Taça de Portugal

O avançado Marega e o médio Danilo regressam hoje ao lote de opções do treinador do FC Porto, sendo suplentes face ao Sporting de Braga, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, no Dragão.

A quatro dias do importante encontro com o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga de futebol, Marega, que falhou os últimos quatro jogos, e Danilo, ausente do último, ficam no banco lado a lado com Brahimi, Soares, Militão, Casillas e Maxi Pereira.

De início, o FC Porto arranca com Fabiano na baliza, uma defesa com Manafá, Felipe, Pepe e Alex Telles, um meio-campo com Herrera, Oliver, Corona e Otávio e um ataque com Adrián Lopez e Fernando Andrade.