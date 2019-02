Actualidade

O homem que, na segunda-feira, esfaqueou um médico dentro da urgência do hospital de Peniche ficou em liberdade depois de ter sido hoje presente a primeiro interrogatório no tribunal daquela cidade do distrito de Leiria, disse fonte da PSP.

A fonte disse à agência Lusa que o suspeito foi constituído arguido e foi-lhe aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência, baixando o caso a inquérito.

Segundo a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Oeste, Elsa Banza, na segunda-feira, quando o suspeito ia para uma consulta na urgência viu o médico cirurgião, de 60 anos, na sala de pequenas cirurgias e desferiu-lhe "três facadas na zona das nádegas".