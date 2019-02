Actualidade

O político brasileiro Jean Wyllys afirmou hoje, em Coimbra, que a memória de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018, vai derrubar Jair Bolsonaro do poder no Brasil.

Num discurso crítico sobre o presente e futuro do Brasil, durante um evento na Universidade de Coimbra, em que deixou vários recados a uma esquerda brasileira desunida, Jean Wyllys afirmou que acredita que quem vai derrubar o Presidente Jair Bolsonaro (extrema-direita) será Marielle.

"Será a memória dela e será a revelação de que há relações profundas entre quem hoje ocupa a presidência [do Brasil] e o assassinato dessa mulher que tinha muito para dar à humanidade [que vão derrubar Bolsonaro]", vincou o antigo deputado do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) - o mesmo partido de Marielle -, que desistiu do seu mandato e saiu do Brasil, face às crescentes ameaças de morte que recebia.