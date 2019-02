OE2019

A receita do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas registou em janeiro uma quebra homóloga de 19,1%, sendo a primeira vez, desde 2015, que o IMT não aumenta no primeiro mês do ano.

De acordo com os dados da execução orçamental de janeiro, hoje divulgados pela Direção Geral do Orçamento, o IMT gerou uma receita de 100,5 milhões de euros, o que traduz uma descida de 23,7 milhões de euros por comparação com o valor contabilizado um ano antes.

O forte dinamismo vivido pelo mercado imobiliário nestes últimos anos - e que se tem traduzido, tanto no aumento de número de transações, como no preço dos imóveis - tem impulsionado a receita deste imposto municipal.