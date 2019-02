Actualidade

O ativista brasileiro Jean Wyllys afirmou hoje que a homofobia ajudou Bolsonaro a chegar a Presidente do Brasil e que, para a sociedade, os homossexuais são benignos enquanto trabalham em salões de beleza, tornando-se num problema quando viram políticos.

Jean Wyllys, o primeiro deputado parlamentar assumidamente 'gay' no Brasil, falou hoje, no auditório da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), sobre o seu percurso numa sociedade homofóbica, em que teve que conviver com a injúria e o ódio, desde que era criança, numa família pobre, em Alagoínhas, no estado da Bahia, quando ouviu pela primeira vez a palavra "veado" (expressão pejorativa ao se referir a um homossexual).

Para o antigo deputado brasileiro, que desistiu do mandato e deixou este ano o Brasil face às ameaças de morte que recebia, a homofobia está "profundamente arreigada" na sociedade, considerando que esta tornou-se mais visível assim que chegou ao parlamento.