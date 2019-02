Greve/Enfermeiros

O Presidente da República considerou hoje que os sindicatos devem ter "uma preocupação acrescida" na definição das greves e no seu financiamento, após o Supremo Tribunal Administrativo ter recusado revogar a requisição civil na 'greve cirúrgica' dos enfermeiros.

"Esta decisão do Supremo Tribunal Administrativo, por ela própria, e agora que também já posso comentá-lo, somada à posição da Procuradoria-Geral da República, leva a que no futuro haja uma preocupação acrescida da parte dos sindicatos, em termos de atuação grevista", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava à margem do lançamento do Prémio Firma & Futuro, em Carcavelos, no 'campus' da Nova 'School of Business & Economics', acrescentou que a preocupação deve incidir quanto "ao respeito pelos serviços mínimos e, por outro lado, relativamente também à definição da greve" e, ainda, quanto "ao financiamento da greve".