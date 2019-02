Actualidade

O FC Porto ganhou hoje vantagem nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol, ao vencer em casa o Sporting de Braga por 3-0, em encontro da primeira mão, disputado no Estádio do Dragão, no Porto.

Alex Telles, aos 37 minutos, de grande penalidade, Soares, aos 63, e Brahimi, aos 90+4, colocaram os 'dragões' quase na final, numa eliminatória que só fecha em abril, entre 02 e 04 ou entre 23 e 25, no Estádio Municipal de Braga.

Os portistas somaram o 32.º triunfo da época, em 41 jogos, enquanto o Sporting de Braga contabilizou a terceira derrota consecutiva, cenário que não vivia desde o final da época 2016/17, na transição de Jorge Simão para Abel Ferreira.