Actualidade

O Prémio L'Oréal "Mulheres na Ciência" distingue, este ano, investigadoras que estão a estudar a doença lúpus, a regeneração dos 'amortecedores' das vértebras, as redes cerebrais e a vida marinha, anunciou hoje a organização.

A distinção, no valor de 15 mil euros, é hoje entregue, em Lisboa, às cientistas Diana Madeira (Universidade de Aveiro), Joana Cabral (Universidade do Minho), Joana Caldeira (Universidade do Porto) e Patrícia Costa Reis (Universidade de Lisboa).

O Prémio "Mulheres na Ciência" é atribuído anualmente a jovens investigadoras, entre os 30 e os 36 anos, e financiado pela empresa de cosmética L'Oréal Portugal.