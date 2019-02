Actualidade

O Museu do Circo Momo abre ao público na Lousã, na quinta-feira, como mais uma etapa de um percurso de 30 anos da companhia Marimbondo em busca da alegria negada pelos "homens cinzentos".

O nome do Museu do Circo, que ocupa a antiga Escola Primária de Foz de Arouce, arredores da vila da Lousã, é inspirado na protagonista do livro infantil "Momo e o senhor do tempo", da autoria do alemão Michael Ende.

Trata-se de uma alegoria literária, em que Momo é uma menina "em luta contra os homens cinzentos", afirma Detlef Schaff à agência Lusa.