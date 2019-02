Actualidade

A Assembleia Municipal de Espinho, cuja sessão de terça-feira à noite foi descrita como "uma das mais participadas de sempre", aprovou um orçamento de 36,7 milhões de euros para 2019.

A reunião foi a segunda em que os deputados locais tiveram oportunidade de votar as propostas do Executivo camarário liderado pelo PSD, depois de um primeiro chumbo em dezembro de 2018.

O novo documento foi agora aprovado com 12 votos a favor pelos nove eleitos do PSD, os dois presidentes das juntas de Freguesia de Espinho e de Paramos, e o deputado do BE.