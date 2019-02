Actualidade

O Exército do Paquistão afirmou hoje ter abatido dois aviões indianos dentro do seu espaço aéreo, pouco depois de ter sido noticiada uma "breve violação" do espaço aéreo indiano por aviões paquistaneses.

"A força aérea abateu dois aviões indianos no espaço aéreo paquistanês. Um dos aviões caiu na Caxemira indiana e o outro na Caxemira paquistanesa", indicou o general Asif Ghafoor, na rede social twitter.

"Um piloto indiano foi detido em terra pelos militares", acrescentou.