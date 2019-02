Actualidade

A China está a estudar a viabilidade da criação de uma central de energia solar no espaço, com o objetivo de reduzir as emissões de gases estufa na Terra e reduzir a escassez de energia, noticiou hoje o jornal China Daily.

De acordo com a publicação, investigadores da Universidade de Chongqing, da Universidade Xidian e da Academia Chinesa de Tecnologia Espacial estão a pensar construir um protótipo para a transmissão de ondas de energia solar.

Xie Gengxin, um dos investigadores, citado pelo jornal, disse que o protótipo da central será localizado em Chongqing e que o principal foco da investigação vai incidir na distância da entrega da energia.