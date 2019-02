Actualidade

A EDP Renováveis teve lucros de 313 milhões de euros em 2018, um aumento de 14% em relação a 2017, segundo informação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa.

A empresa destaca que no final de 2018 tinha uma carteira global de 11,7 GW (gigawatt) repartidos por 11 países, tendo nos últimos 12 meses o seu portfólio aumentado em 826 MW (megawatt), dos quais 478 MW na América do Norte, 211 MW na Europa e 137 MW no Brasil.

O EBITDA (lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) totalizou 1.300 milhões de euros (menos 5% do que em 2017), devido, entre outras razões, ao impacto de descontinuidades nas receitas e a menores recursos eólicos.