Dois utilizadores do Facebook vão responder em tribunal pelo crime de calúnia ao presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, na sequência de comentários insultuosos naquela rede social, confirmou o autarca.

Em causa, na queixa-crime interposta por João Ataíde e que resultou numa acusação do Ministério Público, estão insultos alegadamente escritos pelos dois visados (um colaborador de uma empresa multinacional e uma professora aposentada) nos comentários de uma publicação vídeo acessível a todos os utilizadores daquela rede social, datada de 17 de outubro de 2018 e crítica do abate de árvores na localidade de Buarcos, no âmbito de uma obra urbana em curso.

"Não pode valer tudo, é evidente que não pode valer tudo. As pessoas farão o que bem entenderem [nos comentários no Facebook], mas obviamente que, quando forem detetadas, estão sujeitas às regras gerais do que são as normas de conduta em sociedade", disse à agência Lusa João Ataíde, independente eleito pelo PS e que cumpre o terceiro mandato como presidente da autarquia.