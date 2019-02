Actualidade

Os Presidente dos Estados Unidos e do Vietname assinaram hoje, em Hanói, vários acordos comerciais, incluindo a venda de 110 aviões, materiais e serviços de manutenção aéreos, no valor de 21 mil milhões de dólares.

Os acordos assinados com os vietnamitas antecederam a cimeira histórica que vai acontecer esta tarde, na capital do país asiático, entre Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-Un.

Esta é a segunda cimeira entre Trump e Kim, depois da reunião em Singapura, no ano passado, e no centro das negociações está a desnuclearização da península coreana, que os EUA colocaram como condição prévia para concluir um tratado de paz entre as duas Coreias, dando seguimento a compromissos estabelecidos na primeira cimeira.