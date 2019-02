Actualidade

A União Europeia (UE) rejeitou hoje as acusações do Governo moçambicano, feitas na última semana, de falta de transparência nas negociações de pesca de atum nas águas do país, de acordo com declarações de fonte oficial à Lusa.

"A UE nunca impediu os inspetores de pesca de Moçambique de entrarem a bordo dos navios", referiu a delegação da UE em Maputo, numa posição por escrito, depois de o ministro das Pescas de Moçambique, Agostinho Mondlane, ter dito que os negociadores europeus têm rejeitado aquela cláusula sobre fiscalização, travando assim um novo acordo, desde 2015.

Atualmente, os barcos europeus não têm acesso à pesca em águas moçambicanas, confirmou a UE.