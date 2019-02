Actualidade

O ex-advogado do presidente dos Estados Unidos Michael Cohen vai afirmar hoje perante o Congresso, em Washington, que Donald Trump conhecia as ligações entre a campanha republicana e a organização Wikileaks de Julian Assange.

No testemunho que foi enviado previamente aos meios de comunicação social norte-americanos Michael Cohen acusa o presidente dos Estados Unidos de ser "racista" e "burlão" e acrescenta que Trump "é um engano".

Cohen foi condenado a três anos de prisão no final do ano passado pelas atividades que desempenhou na campanha eleitoral de Donald Trump em 2016 e deve começar a cumprir a sentença de cadeia efetiva a partir do próximo mês de maio.