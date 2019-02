Actualidade

O balanço de mortos no incêndio ocorrido hoje após um acidente de comboio na estação central do Cairo subiu para 20 e outras 40 pessoas ficaram feridas, segundo fontes médicas e de resgate egípcias.

As autoridades que gerem a ferrovia disseram que um comboio sofreu um acidente na estação e depois houve uma explosão do seu tanque de combustível.

O chefe do hospital da ferrovia do Cairo, Mohammed Said, disse que o número de mortos ainda poderá aumentar.