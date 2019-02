Actualidade

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na Madeira por "fortes indícios" de ser o autor do incêndio ocorrido em 22 de fevereiro num edifício devoluto no centro do Funchal, anunciou hoje a instituição.

O homem foi detido na terça-feira, após diligências realizadas pela Polícia Judiciária, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, que permitiram a sua identificação e a recolha de "relevantes elementos de prova".

A PJ refere em comunicado que se trata do "presumível autor" do incêndio que deflagrou no edifício da antiga Companhia Insular de Moinhos, cerca das 19:20, tendo atingido grandes dimensões e colocado em perigo edificações vizinhas.