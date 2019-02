Actualidade

A Comissão Europeia manteve hoje Portugal no grupo de Estados-membros que identifica como tendo "desequilíbrios macroeconómicos", advertindo que os níveis elevados de dívida e crédito malparado continuam a constituir "vulnerabilidades" para a economia portuguesa.

Um ano depois de ter retirado Portugal do grupo mais crítico de países com "desequilíbrios macroeconómicos excessivos" - do qual agora fazem parte apenas três países, designadamente Chipre, Grécia e Itália --, o executivo comunitário, no "pacote de inverno do semestre europeu" hoje divulgado, mantém Portugal numa segunda categoria, menos grave, de desequilíbrios, reconhecendo progressos em diversas áreas, mas também várias fragilidades.

Juntamente com Portugal, encontram-se no grupo de países identificados como tendo desequilíbrios macroeconómicos a Alemanha, França, Espanha, Irlanda, Holanda, Suécia, Bulgária, Roménia e Croácia, tendo este último país dos Balcãs visto desagravada a sua classificação, pois em 2018 acompanhava Chipre e Itália entre os países com desequilíbrios "excessivos".