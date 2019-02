Actualidade

A Presidência russa expressou hoje "grande preocupação" pelo aumento da tensão entre a Índia e o Paquistão na sequência do derrube de dois aviões de combate indianos pelas forças paquistanesas.

"Estamos muito preocupados com as notícias que nos chegam e seguimos a situação com muita atenção", disse aos jornalistas o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, apelando à contenção.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia também manifestou hoje "séria preocupação" e pediu "normalização" aos dois países.