Actualidade

A Comissão Europeia considerou hoje "essencial" que, num clima de crescente incerteza a nível mundial, os Estados-membros da União Europeia promovam os investimentos e aumentem a produtividade, prosseguindo políticas orçamentais responsáveis.

No "pacote de inverno do semestre europeu" hoje publicado, a cerca de dois meses de os Estados-membros terem de apresentar a Bruxelas os respetivos programas nacionais de reformas e de estabilidade ou convergência, o executivo comunitário, após proceder a uma "radiografia" ao conjunto das 28 economias, aponta que "os desafios variam consideravelmente de um país para outro, requerendo por isso medidas apropriadas".

Apontando que, em 2019, a economia europeia deverá crescer pelo sétimo ano consecutivo, "mas a um ritmo mais moderado", o executivo comunitário começa por registar que "o nível de emprego nunca foi tão elevado e os números do desemprego estão nos níveis mais baixos" e saudar o facto de "as finanças públicas terem igualmente melhorado a todos os níveis, mesmo se certos países permanecem confrontados com níveis de dívida elevados".