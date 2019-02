Actualidade

A comissão especial do Parlamento Europeu (PE) sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais propôs hoje a criação de uma "força policial financeira europeia" e de um quadro europeu para inquéritos fiscais transfronteiriços.

O relatório final da comissão especial do PE sobre os crimes financeiros e a elisão e evasão fiscais (TAX3), hoje aprovado por 34 votos a favor, quatro contra e três abstenções, defende que a União Europeia (UE) deve criar uma "força policial financeira europeia" no âmbito da Europol, com as suas próprias capacidades de investigação.

A TAX3 diz que a UE deve ainda constituir um mecanismo que assegure uma melhor coordenação das medidas contra o branqueamento de capitais tomadas pelas autoridades de supervisão relativamente às entidades do setor financeiro.