Actualidade

Lagos promove, na quinta-feira, uma sessão de sensibilização para o risco sísmico, no dia em que se assinalam 50 anos do abalo que destruiu centenas de edificações e causou um número indeterminado de mortos no Algarve.

A sessão evocativa do sismo de 28 de fevereiro de 1969 tem início marcado para as 11:30, na Fortaleza de Sagres, no concelho de Vila do Bispo, com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"O senhor Presidente da República aceitou o convite e estará presente na sessão de abertura, seguindo depois para um almoço em Lagos", disse à agência Lusa a presidente da Câmara de Lagos, Joaquina Matos.