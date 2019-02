Actualidade

O comissário europeu dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, comentou hoje que Portugal fez "progressos consideráveis" na redução dos seus desequilíbrios macroeconómicos, mas sublinhou que ainda há trabalho pela frente, sobretudo na área das competências e da produtividade laboral.

Na conferência de imprensa do "pacote de inverno do semestre europeu", no quadro do qual a Comissão Europeia faz uma avaliação dos progressos realizados pelos Estados-Membros na execução das prioridades económicas e sociais, Moscovici, referindo-se à situação de Portugal, começou por referir que o país "continua a enfrentar desequilíbrios, relacionados com a dívida externa, pública e privada", ainda "consideravelmente acima dos valores de referência".

Notando que "os riscos no setor bancário estão a diminuir", com uma redução do crédito malparado, e "os desequilíbrios no mercado de trabalho estão a ser corrigidos", e, de uma forma geral, "Portugal continua a reduzir os seus desequilíbrios macroeconómicos e vai consideravelmente no caminho certo", o comissário comentou que "o principal risco está agora associado às competências e produtividade".