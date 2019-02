Actualidade

O número de mortos por soterramento numa mina ilegal no distrito de Montepuez, norte de Moçambique, subiu para nove e as buscas já terminaram, divulgou hoje a empresa concessionária da área do desastre, em comunicado enviado à Lusa.

Na nota, a Montepuez Rubi Mining (MRM) refere que duas pessoas foram resgatadas com vida, na segunda-feira, dia em que se deu o desabamento da mina.

No primeiro balanço, logo na segunda-feira, a MRM confirmou a existência de um morto e de oito pessoas soterradas naquela mina.