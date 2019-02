Actualidade

O ministro das Finanças assegurou hoje estar a realizar um trabalho detalhado para definir que verbas acompanharão cada competência a transferir para as autarquias, adiantando que na Saúde foi apresentado aos municípios um total de 90 milhões de euros.

Mário Centeno foi ouvido no parlamento sobre o pacote financeiro que o Estado central vai transferir para as autarquias para acompanhar a descentralização de competências, a pedido do CDS-PP.

Todos os grupos políticos, à exceção do PS, apresentaram ao ministro dúvidas sobre as verbas que vão acompanhar a transferência das várias competências para municípios, freguesias e Comunidades Intermunicipais e como vai ser feito esse pagamento, uma vez que o Fundo de Financiamento da Descentralização, incluído na proposta de Orçamento do Estado para 2019, foi chumbado na Assembleia da República, não tendo ficado prevista qualquer alternativa para autorização do pagamento destas verbas.