A Comissão Europeia considera que Portugal enfrenta elevados riscos de sustentabilidade orçamental no médio prazo, apesar de afastar riscos significativos no curto prazo.

"Prevê-se que Portugal enfrente elevados riscos de sustentabilidade orçamental no médio prazo", indica a Comissão Europeia no dossier dedicado ao país, no âmbito do "pacote de inverno do semestre europeu" hoje publicado.

Bruxelas explica que o indicador que avalia os riscos de sustentabilidade orçamental no médio prazo sugere que seria necessária uma melhoria adicional acumulada no saldo primário estrutural em 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) ao longo de cinco anos para descer o rácio da dívida pública em relação ao PIB para um nível inferior ao valor de referência de 60% em 2033.