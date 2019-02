Actualidade

Uma mulher detida pela PJ queixou-se de ter sido vítima de abusos sexuais num posto da GNR de Celorico da Beira por um militar, profissional que entretanto foi detido e alvo de um processo disciplinar, disseram hoje fontes policiais.

"No dia 24 de fevereiro, o Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda entregou sob detenção uma mulher de 45 anos no Posto Territorial de Celorico da Beira, no intuito de a mesma permanecer detida naquelas instalações. No dia seguinte, a detida formalizou uma queixa-crime nas instalações da PJ por, alegadamente, ter sido vítima de abusos sexuais, praticados por um militar da GNR, no referido posto", refere uma nota de imprensa da PJ e da GNR.

O militar, que presta serviço naquele posto, foi detido na segunda-feira, na sequência de "pertinentes diligências de investigação realizadas com base" na denúncia de um crime de abuso sexual.