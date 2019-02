Actualidade

O primeiro-ministro defendeu hoje que Portugal tem de "pedalar com mais força" para contrariar uma fase "menos animadora da economia mundial" e para continuar na "trajetória de convergência com a União Europeia".

"Nesta fase em que a economia mundial dá sinais menos animadores, temos que pedalar com mais força para contrariar as tendências que vêm de fora e conseguirmos suportar, com a nossa capacidade de consumo e de investimento estratégico, o potencial de desenvolvimento e de crescimento económico para sustentar a dinâmica que temos tido e que temos de ser capazes de manter", alertou António Costa.