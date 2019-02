Actualidade

A colisão entre dois comboios, hoje de manhã, no Rio de Janeiro, provocou pelo menos nove feridos, entre eles um dos maquinistas, segundo fonte dos bombeiros citada pela imprensa brasileira.

De acordo com os bombeiros, citados pelo portal G1, o acidente ocorreu próximo da Estação de São Cristóvão, da concessionária SuperVia, na zona norte do Rio de Janeiro, cerca das 06:55 (09:55 em Lisboa), tendo um dos maquinistas permanecido encarcerado nos destroços, enquanto os restantes oito feridos foram levados para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade.

Não foi adiantada informação sobre o estado de saúde dos feridos.